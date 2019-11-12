Жена американского актера Алека Болдуина 35-летняя Хилария потеряла ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Девушка записала совместное видео с шестилетней дочкой Кармен. Она подчеркнула, что ей грустно делиться этой новостью.

«Мы также хотим, чтобы вы знали, что, несмотря на то, что сейчас мы не в порядке, все будет хорошо. Нам очень повезло, что у нас четверо здоровых детей, и мы всегда об этом помним. Я рассказала об этом Кармен и взяла ее, чтобы послать это сообщение Алеку. Я думаю, это хороший способ поделиться этим с вами тоже. Я сказала ей, что этот ребенок не родится, но мы очень постараемся подарить ей маленькую сестренку в другой раз. Я действительно опустошена сейчас. Я не ожидала этого, когда ходила сегодня на скрининг. Я все еще в шоке и не совсем понимаю, что происходит. Пожалуйста, только никаких папарацци. Это все, о чем я прошу», — написала в посте Хилария.

Судя по подписи, изначально видео Хилария записывала для мужа, но потом решила им поделиться и с фолловерами в Instagram. Откровенность супруги актера вызвала невероятный отклик в сердцах подписчиков, и они оставили много теплых слов в адрес семьи Болдуин.

«Сердце разбито. Мне так невероятно жаль. Почувствуй всю нашу любовь. Это тоже пройдет»;

«Мне так жаль, друг. Я люблю тебя и думаю о тебе»;

«У ваших четверых детей сегодня есть еще один ангел-хранитель. Мне очень жаль, Хилария. Отправляю тебе и твоей семье всю любовь», — написали фолловеры.

Хилария Томас за семь лет брака подарила Алеку Болдуину уже четверых детей: дочь Кармен и троих сыновей — Рафаэля, Леонардо и Ромео.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная жена Алека Болдуина раскрыла пол будущего ребенка.