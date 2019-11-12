Жена американского актера Алека Болдуина 35-летняя Хилария потеряла ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Девушка записала совместное видео с шестилетней дочкой Кармен. Она подчеркнула, что ей грустно делиться этой новостью.
Судя по подписи, изначально видео Хилария записывала для мужа, но потом решила им поделиться и с фолловерами в Instagram. Откровенность супруги актера вызвала невероятный отклик в сердцах подписчиков, и они оставили много теплых слов в адрес семьи Болдуин.
«Сердце разбито. Мне так невероятно жаль. Почувствуй всю нашу любовь. Это тоже пройдет»;
«Мне так жаль, друг. Я люблю тебя и думаю о тебе»;
«У ваших четверых детей сегодня есть еще один ангел-хранитель. Мне очень жаль, Хилария. Отправляю тебе и твоей семье всю любовь», — написали фолловеры.
Хилария Томас за семь лет брака подарила Алеку Болдуину уже четверых детей: дочь Кармен и троих сыновей — Рафаэля, Леонардо и Ромео.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная жена Алека Болдуина раскрыла пол будущего ребенка.