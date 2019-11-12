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  4. Подруг дочерей Хачатуряна обвинили в подстрекательстве к убийству: эксклюзивная переписка

Подруг дочерей Хачатуряна обвинили в подстрекательстве к убийству: эксклюзивная переписка

, 20:16 | Игорь Рязов 130

5-tv.ru публикует сообщения, которыми одна из сестер обменивалась с подругами. Они были удалены перед убийством главы семейства.

Фото: ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Родственники убитого Михаила Хачатуряна написали в Следственный комитет заявление о подстрекательстве к убийству на двух подруг его дочерей. 5-tv.ru публикует эксклюзивную переписку одной из сестер с упомянутыми в заявлении девушками.

В первом фрагменте переписки одна из девочек рассказывает подруге, что ее отец вернулся домой после лечения в неврологической клинике. Подруга сначала предлагает придумать что-нибудь, чтобы снова отправить главу семейства на лечение, а затем дает другой вариант — смерть. На это обе девушки реагируют смехом. Убийство произошло на следующий день.

5-tv.ru

Второй фрагмент переписки посвящен поведению мужчины. Девушки общались более чем за полгода до преступления. В переписке одна из его дочерей жалуется другой подруге, что отец донимает ее различными просьбами. Она добавила, что с трудом держится из-за постоянной критики, однако плакать при отце не собирается ни в коем случае.

5-tv.ru

Подруги, с которыми общается одна из сестер, проходили по делу в качестве свидетелей. Переписка между ними была удалена перед убийством Михаила Хачатуряна.

Михаил Хачатурян был зарезан в Москве 27 июля прошлого года. В преступлении сознались три его дочери. Они сообщили, что отец был тираном, давил на них психологически, бил их и насиловал. Ранее 5-tv.ru публиковал запись звонка сестер Хачатурян в полицию сразу после убийства отца.

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