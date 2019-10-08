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  4. В сети появилась запись звонка сестер в полицию сразу после убийства отца

В сети появилась запись звонка сестер в полицию сразу после убийства отца

, 16:38 69

Одна из трех сестер сообщила о нападении отца с ножом. По ее словам, он находился под воздействием лекарственных препаратов.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, 5-tv.ru

В соцсети «ВКонтакте» опубликована запись разговора одной из сестер, задержанных по подозрению в убийстве своего отца Михаила Х., с сотрудником полиции. Звонок был осуществлен сразу после совершения девушками противоправных действий.

В телефонном разговоре одна из сестер сообщает в дежурную часть, что отец напал на семью с ножом. При этом, по словам девушки, Михаил Х. был трезв, однако находился под воздействием большого количества успокаивающих лекарственных препаратов.

«Я с двумя сестрами. Одной 19, другой 17», — говорит в записи одна из девушек.

Девушка и две ее сестры признались в убийстве отца, которое совершили летом 2018 года. По словам задержанных сестер, они устали терпеть издевательства со стороны отца-тирана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что защитник отца-тирана был в курсе его зверств над тремя сестрами.

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