«Страшно, вырубай»: Лобода довела подписчика до истерики маской скелета

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором предстала в маске, напоминающей человеческий череп. Кто-то из подписчиков признался, что вид артистки довел его до истерики.

«Покажись мне, отмечай меня в сторис. Лучшие будут висеть у меня на странице», — подписала Лобода видеоролик, пригласив всех примерять ее новую маску.

Instagram @lobodaofficial

Подписчики разделились во мнениях. Кто-то признался, что напугался, а кто-то нашел маску очень удачной. Уделили внимание и самой певице.

«Показала настоящее лицо!»

«Страшно красиво»;

«Желаем всем человеческой внешности!»

«Уууу страшно, вырубай»;

«У меня истерика от маски»;

«Я нашла маску, которая будет закрывать мое лицо. Спасибо вам Светлана Сергеевна», — написали пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода презентовала песню «Пуля-дура». Во время шоу можно было заметить атрибутику, связанную со скелетами.