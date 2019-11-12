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«Страшно, вырубай»: Лобода довела подписчика до истерики маской скелета

, 23:36 | Игорь Рязов Видео 410

Певица предложила всем пользователям Instagram использовать ее маску, пообещав опубликовать лучшие фото подписчиков на своей странице.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором предстала в маске, напоминающей человеческий череп. Кто-то из подписчиков признался, что вид артистки довел его до истерики.

«Покажись мне, отмечай меня в сторис. Лучшие будут висеть у меня на странице», — подписала Лобода видеоролик, пригласив всех примерять ее новую маску.

Instagram @lobodaofficial

Подписчики разделились во мнениях. Кто-то признался, что напугался, а кто-то нашел маску очень удачной. Уделили внимание и самой певице.

«Показала настоящее лицо!»

«Страшно красиво»;

«Желаем всем человеческой внешности!»

«Уууу страшно, вырубай»;

«У меня истерика от маски»;

«Я нашла маску, которая будет закрывать мое лицо. Спасибо вам Светлана Сергеевна», — написали пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода презентовала песню «Пуля-дура». Во время шоу можно было заметить атрибутику, связанную со скелетами.

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