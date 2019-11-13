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Семь человек погибли в ходе ожесточенных беспорядков в Боливии

, 9:57 Эфирная новость 23

Эва Моралес, который сейчас находится в Мехико, сообщил, что на него готовилось покушение.

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Фото, видео: Reuters / David; 5-tv.ru

Первые жертвы госпереворота в Боливии. Уже известно как минимум о семи убитых и 12 раненых в результате массовых беспорядков, которые охватили всю страну после ухода с поста президента Эво Моралеса.

Он принял решение об отставке, чтобы избежать кровопролития, но это не помогло. На улицах городов орудуют вооруженные мятежники.

Сам Эво Моралес в целях безопасности покинул родную страну. Политическое убежище ему предоставила Мексика.

Лишь после того, как борт экс-президента приземлился в Мехико, Моралес заявил, что на него готовилось покушение.

За ситуацией в Боливии следит Светлана Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке.

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