Семь человек погибли в ходе ожесточенных беспорядков в Боливии

Первые жертвы госпереворота в Боливии. Уже известно как минимум о семи убитых и 12 раненых в результате массовых беспорядков, которые охватили всю страну после ухода с поста президента Эво Моралеса.

Он принял решение об отставке, чтобы избежать кровопролития, но это не помогло. На улицах городов орудуют вооруженные мятежники.

Сам Эво Моралес в целях безопасности покинул родную страну. Политическое убежище ему предоставила Мексика.

Лишь после того, как борт экс-президента приземлился в Мехико, Моралес заявил, что на него готовилось покушение.

За ситуацией в Боливии следит Светлана Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке.