В Петербурге раскрыто убийство женщины, совершенное девять лет назад

В Санкт-Петербурге раскрыто убийство, совершенное больше девяти лет назад. Тело 40-летней женщины с раной на шее было обнаружено в багажнике припаркованного у одного из домов на проспекте Ветеранов автомобиле Ford Focus в августе 2010 года. Некоторое время спустя с банковской карты погибшей кто-то снял деньги, камеры наблюдения зафиксировали мужчину. Но вычислить его и найти тогда не удалось.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, расследование этого преступления непрерывно продолжалось все эти годы. В том числе, правоохранители мониторили социальные сети в поисках снимков, схожих с изображением, зафиксированным камерой. Наконец был обнаружен житель Ростовской области, похожий на предполагаемого преступника как одеждой, так и чертами лица. В итоге в марте 2019 года были арестованы двое мужчин 1986 и 1985 года рождения, оба уроженцы Ростовской области. Они обвиняются в угоне автомобиля, похищении человека, разбое и убийстве. Отпечаток ладони одного из них остался на машине с телом.

Как установило следствие, обвиняемые напали на потерпевшую на улице, затащили в ее же служебный автомобиль, отняли банковскую карту, телефон и другие ценные вещи. Потом, чтобы замести следы, попытались задушить жертву, а когда она потеряла сознание, нанесли ей удар ножом в шею, а тело положили в багажник и припарковали машину на улице.

Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовом заказном убийстве, раскрытом в Санкт-Петербурге спустя 13 лет. Бизнесмен, его беременная жена и двое детей были расстреляны из автомата и зарублены топором. Годы спустя предполагаемого киллера взяли с поличным на очередном «заказе».