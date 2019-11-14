Финансы, экономика и глобальная безопасность: В Бразилии стартовал саммит БРИКС

В столице Бразилии открылся саммит БРИКС. Его главная тема — это экономика и инновации. В организацию входят: Россия, Бразилия Индия, Китай и ЮАР.

Нынешняя встреча на высшем уровне не просто подведение итогов первых десяти лет сотрудничества, а еще и взгляд в будущее — обсуждение общих перспектив.

Первые встречи уже состоялись. Владимир Путин провел переговоры. Все подробности — у нашего корреспондента Николая Иванова.

В столице Бразилии в самом разгаре рабочий день. Время здесь на шесть часов меньше, чем в Москве. Мы находимся в отеле, где завершились переговоры Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди. Они встречаются регулярно и последние переговоры были в сентябре этого года во Владивостоке на экономическом форуме.

«Все договоренности достигнутые на наших предыдущих встречах исполняются. В том числе и договоренности достигнутые в ходе саммита в сентябре этого года во Владивостоке. Реализуются крупные двусторонние проекты. Укрепляются военно-технические связи. Расширяются гуманитарные обмены. Хотел бы отметить, что в 2018 году, более чем на 17% увеличился наш товарооборот. В этой связи, отмечу, что и в том году темпы мы не теряем. Достигнутая динамика сохраняется», — заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии.

Владимира Путин и Нарендра Моди связывают дружеские отношения. В какой-то момент у Нарендры Моди сломался то ли наушник, то ли микрофон. Владимир Путин попросил разобраться с этой неисправностью.

«У премьер-министра нет перевода. Идет? Слава богу. Я повторю», — сказал президент, заметив неисправность.

Кроме того российский президент пригласил Нарендру Моди принять участие в празднованиях по случаю 75-летия Великой Победы. Это будет в Москве в мае, в следующем г оду.

«Я полагаю, что мы продвигаемся вперед быстрыми темпами в реализации повестки дня. Вы пригласили меня приехать в мае на празднование 75-й годовщины. Я с удовольствием приеду и встречусь с Вами», — ответил на приглашение Моди.

В эти минуты Владимир Путин встречается с председателем КНР Си Цзинь Пином. Ведь саммит БРИКС — это прекрасная возможность переговорить с партнерами, в том числе и тет-а-тет.

А сегодня вечером по бразильскому времени. В это время в Москве уже будет глубокая ночь. Лидеры стран БРИКС соберутся на концерте. Что это будет за концерт пока не известно. Детали не раскрывают, а потом будет торжественный ужин от имени бразильского президента Балсанару.

За моей спиной армейский грузовик. Чуть дальше стоит кордон военных. Дело в том, что в столице Бразилии сейчас очень серьезные меры безопасности. В город введены десять тысяч военнослужащих. А небо постоянно патрулируют пять военных вертолетов.

Главная тема саммита это экономический рост ради инновационного будущего. Конечно, на саммите БРИКС будут говорить не только о финансах, о деньгах и экономике, но и о глобальной безопасности. Эта тема особенно важна на фоне тех событий, которые в прямом смысле грозят посеять хаос на территории всей Латинской Америки. Речь о беспорядках в Чили, из-за которых был отменен саммит АТЭС. Фактически государственный переворот в Боливии. По тому же сценарию, который чуть не был осуществлен в Венесуэле.

Кроме того в самой Бразилии напали на венесуэльское посольство. Не секрет, что Вашингтон давно мечтает о том, чтобы стать полновластным хозяином обеих Америк. Но такая политика, конечно, должна остаться в прошлом. Время изменилось. И конструктивный диалог гораздо важнее. Даже если ты живешь на разных континентах ти говоришь на разных языках.