Малышева: «Если в доме живет мужчина, его нужно изолировать от запаха лаванды»

Телеведущая Елена Малышева рассказала, кому стоит опасаться эфирных масел. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Врач-терапевт советует мужчинам быть особенно внимательными. Малышева утверждает: эфирные масла могут превратить их в женщину. Например, аромат лаванды способен провоцировать гинекомастию — увеличение груди по женскому типу среди представителей мужского пола.

По мнению доктора, это происходит за счет снижения уровня тестостерона и увеличения количества эстрогена.

«Если в доме живет мужчина, его нужно изолировать от запаха лаванды. Помните — запахи не такая уж милая и безобидная вещь. Медики слишком поздно начали бить тревогу, но сейчас разговоры об этом уже ведутся», — приводит портал слова телеведущей.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Сохранять особую бдительность придется аллергикам и астматикам. Для первых любой контакт с ароматами может обернуться дерматитом, для вторых — опасным бронхоспазмом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самочувствии Елены Малышевой после срочной госпитализации в конце октября.