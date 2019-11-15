Видео: премию «Меценат года» вручили на Культурном форуме в Петербурге

В Петербурге сегодня вручили премию «Меценат года». Церемония награждения прошла в рамках международного Культурного форума. Второй день внимание участников этой масштабной встречи удерживает азиатская тема. Главным гостем является Китай — сразу на нескольких площадках представлено искусство этой страны. Однако сегодня — во второй день работы форума — идут дискуссии о репутации музеев, малых городов и развитии ремесел. Этим вопросам посвящена и презентация волонтерских проектов в сфере культуры со всей России.

«Мы провозглашены негласно волонтерами культуры, потому что, путешествуя, мы освещаем то, как живут люди в разных странах, то, какая была историческая подоплека, развитие историческое, культурное развитие. Мы очень часто снимаем памятники архитектуры и очень знаковые места по всему миру», — рассказывает Наталья Османн, автор проекта о путешествиях.

Сегодня в рамках Культурного форума также будут анонсированы мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также культурная программа Чемпионата Европы по футболу. Форум, посвященный культурным кодам в условиях глобализации, завершится завтра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходит Санкт-Петербургский международный культурный форум в Северной столице.