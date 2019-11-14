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  4. Культурные коды в условиях глобализации — лейтмотив петербургского форума

Культурные коды в условиях глобализации — лейтмотив петербургского форума

, 20:49 Эфирная новость 34

Элита мира искусства из почти 100 стран собралась в здании Главного штаба в «Эрмитаже».

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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru

В Петербурге в здании Главного штаба «Эрмитажа» открылся Культурный форум, на который съехалась элита мира искусства из почти 100 стран. За три дня покажут десятки спектаклей, кинопремьер, выставок, концертов. Для специалистов запланированы дискуссии и мастер-классы. Все события объединяет общая тема: «Культурные коды в условиях глобализации».

И сразу в день открытия — участники в поисках новых способов восприятия и передачи информации. На полях форума заявлена анти-пресс-конференция. Любое появление в кадре — это перфоманс, а хорошая камера мобильного телефона диктует новый медиа формат. Гостья форума — Виктория Зелик, ребенок-блогер с миллионной аудиторией. Ее анонсы для сверстников, как маяк в океане культурных событий.

В дни форума все культурные площадки особенно открыты для публики. В Главном штабе «Эрмитажа» — интеллектуальный марафон с Венецией, доказывающий, что классическому Санкт-Петербургу не чужды новые веяния глобализации.

Подробности в репортаже Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Петербург готовился к приему гостей Международного культурного форума.

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