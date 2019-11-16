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Стала известна личность россиянина, пострадавшего на границе США и Мексики

, 2:04 | Алиса Маркова 39

Пограничник США выстрелил в гражданина России, который вероятно пытался пересечь границу между странами.

Фото: www.globallookpress.com

Стала известна личность россиянина, который был ранен на границе Мексики и США. Им оказался Евгений Глущенко 1982 года рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ в Хьюстоне. Сейчас россиянин находится в больнице в городе Гудиер в штате Аризона. Генконсульство России также информирует, что находится в контакте с полицией штата в связи с произошедшим инцидентом. В ближайшее время российские представители намереваются получить доступ к россиянину.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сотрудник пограничной службы США ранил россиянина из огнестрельного оружия. Он выстрелил в гражданина России, когда тот предположительно пытался нелегально пересечь границу с Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Погранично-таможенной службы США. Обстоятельства инцидента уточняются.

«Около 19.15 сотрудник пограничной службы отреагировал на действия одного человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона. При попытке задержать этого человека произошла физическая стычка, и агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что пострадавшего на вертолете доставили в больницу города Феникс. Он получил ранения, которые не угрожают его жизни.

 

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