Сотрудник американской погранслужбы ранил россиянина из огнестрельного оружия

Сотрудник пограничной службы США ранил россиянина из огнестрельного оружия. Он выстрелил в гражданина России, когда тот предположительно пытался нелегально пересечь границу с Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Погранично-таможенной службы США. Обстоятельства инцидента уточняются.

«Около 19.15 сотрудник пограничной службы отреагировал на действия одного человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона. При попытке задержать этого человека произошла физическая стычка, и агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что пострадавшего на вертолете доставили в больницу города Феникс. Он получил ранения, которые не угрожают его жизни.

«Сейчас он находится в больнице. Сотрудник пограничной службы не получил серьезных ранений при физическом столкновении», — говорится в документе.

Имя гражданина России, а также то, с какой стороны он вероятно пытался пересечь границу между странами, пока не сообщается.

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