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  4. Сотрудник американской погранслужбы ранил россиянина из огнестрельного оружия

Сотрудник американской погранслужбы ранил россиянина из огнестрельного оружия

, 23:31 | Алиса Маркова 21

Пограничник США выстрелил в гражданина России, который вероятно пытался пересечь границу с Мексикой.

Фото: www.globallookpress.com /Denis Poroy

Сотрудник пограничной службы США ранил россиянина из огнестрельного оружия. Он выстрелил в гражданина России, когда тот предположительно пытался нелегально пересечь границу с Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Погранично-таможенной службы США. Обстоятельства инцидента уточняются.

«Около 19.15 сотрудник пограничной службы отреагировал на действия одного человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона. При попытке задержать этого человека произошла физическая стычка, и агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что пострадавшего на вертолете доставили в больницу города Феникс. Он получил ранения, которые не угрожают его жизни.

«Сейчас он находится в больнице. Сотрудник пограничной службы не получил серьезных ранений при физическом столкновении», — говорится в документе.

Имя гражданина России, а также то, с какой стороны он вероятно пытался пересечь границу между странами, пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Вильнюсе заявили об обмене двух граждан РФ на двух литовцев и норвежца.

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