Чем боливийский «майдан» отличается от украинского?

Мир следит за тем, что произошло на днях в Боливии. Там случился майдан, очень сильно похожий на украинский шестилетней давности. То есть сначала прошли выборы, потом по столице начали ходить протестующие с криками «Фальсификации!», потом они начали поджигать и убивать сторонников президента Эво Моралеса.

Президент согласился на новые выборы, но тут вышли военные и сказали, что президент должен уйти. Моралес ушел и даже уехал в Мексику. Но самое интересное начинается сейчас. Американские СМИ и большая часть политиков в восторге. Это естественно: очередной левак, нелюбивший США, потерял власть. Теперь будет демократия. Все же классно. Но есть кое-какие неудобные нюансы.

Первый. При Моралесе вообще-то нищета и даже просто бедность боливийцев резко сократились, то есть люди действительно стали жить богаче. Второй. По факту случилась не революция, а старый добрый военный переворот бананового типа, как любили в XX веке. Третий. Среди тех, кто скидывал Моралеса — главную роль играли представители богатых семей, поколениями владевших боливийским газом, литием и даже главными плантациями коки.

Четвертый. Моралес был индеец. А те, кто его скидывал — отчасти просто правые, а отчасти — настоящие неофашисты, с маршами и зигами. В Латинской Америке таких, знаете, много сохранилось. И когда военные выгнали левого индейца — на его место поставили исполнять обязанности блондинку из очень правой партии.

Убивать после отлета Моралеса никого не перестали. Наоборот, настоящая резня сейчас только начинается. А когда у государства в пользу семей победителей начнут отнимать рудники и газовую отрасль, будет еще и не то.

И вот что интересно. В США и вообще на Западе сейчас, как мы знаем, дикая борьба за права угнетаемых и социальную справедливость. Белые и правые объявлены злом. Мешать проникновению нелегалов — зло. Даже на групповых фото любых фирм обязательно должны быть женщины и меньшинства.

А когда в целой стране с населением в 12 миллионов человек фашисты в результате путча выгоняют президента-индейца, сделавшего жизнь коренных жителей лучше — что-то все молчат. Даже главный американский левак Берни Сандерс промямлил что-то вроде «Я очень обеспокоен» — и все, тишина.

Почему? Да потому что Моралес в своей Боливии был неправильным меньшинством и неправильным левым. Вместо того, чтобы бороться с каким-нибудь сексизмом и за пособия для нищих — он отобрал у местных Ходорковских газ и металлы и заставил их работать на пользу страны. От этого пострадали и сами олигархи, и их американские партнеры. Так что теперь в далекой Боливии могут хоть геноцид индейцев начать — в Вашингтоне ни один сенатор не почешется. Какого бы цвета он ни был.

Виктор Мараховский, журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания