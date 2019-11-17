Ученые обнаружили загадочные гигантские рисунки на плато в Перу

Японские ученые обнаружили 143 новых огромных рисунка на плато Наска в Перу. О геоглифах с изображениями животных и загадочных существ сообщили на сайте университета Ямагата.

Гигантские «полотна» были обнаружены в ходе полевых работ и последующих разработок на современном оборудовании. При исследовании использовались инновационные 3D-технологии.

Предполагается, что биоморфные геоглифы датируются как минимум 100-300 годами до нашей эры. На рисунках изображены забавные человечки, животные и различные загадочные существа.

Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении и предназначении геоглифов. Некоторые ученые предполагают, что таким образом древние люди копировали небесные созвездия. Однако способ создания рисунков так и остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что странные изображения обнаружены недалеко от перевала Дятлова.