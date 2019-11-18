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Малиновская раскритиковала реалити-шоу Яны Рудковской

, 2:17 | Валентин Черников 62

Телеведущая обвинила продюсера в лицемерии.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Маша Малиновская высказалась о реалити-шоу «ЯнаСупер» о жизни в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Слова телеведущей приводит портал Teleprogramma.pro.

Споры о новом проекте ведутся в сети после выхода первой серии. Одни считают его самой искренней историей на российском телевидении. На камеру продюсер высказывается на темы, говорить о которых отважилась бы не каждая знаменитость: проблемы в браке, трудности с беременностью и прочее. Другие винят шоу в неискренности и наигранности.

К последним относится и Малиновская. Ведущая испытала неприятные ощущения от просмотра. В одном из эпизодов героиня шоу пожаловалась на то, что бывший муж Виктор Батурин забрал у нее детей. Мария же вспомнила, как сама Рудковская в прошлом якобы отняла ребенка у первой жены Батурина сразу после родов. По ее словам, видео этого момента до сих пор можно найти в интернете.

Кроме того, Малиновская заметила, что шоу нарушает заявленный формат реалити с самого начала: продюсеру звонит Ксения Собчак и предлагает сняться в ее программе. Как и Рудковская, Собчак при этом разговаривает на камеру с микрофоном, будто сама не расстается с этими вещами 24 часа в сутки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская поделилась архивным фото с доцентом Соколовым.

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