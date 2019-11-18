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Видео: Глава Ставрополья уволил своего полпреда в муниципалитете за хамство

, 15:14 | Василий Заика Видео 21

Константин Шишманиди был освобожден от занимаемой должности после грубого общения с жителем Лермонтова, который пришел к нему на прием без записи.

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Фото, видео: Пресс-служба губернатора Ставропольского края, YouTube @Сергей Титаев

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе планерки с членами правительства региона уволил своего представителя по Минераловодскому городскому округу, городам Лермонтов и Пятигорск Константина Шишманиди за хамство в общении с гражданами.

Во время заседания глава региона потребовал показать видеозапись, опубликованную в сети. На кадрах полпред губернатора в ходе приема жителей Лермонтова по личным вопросам в грубой форме общается с людьми. Константин Шишманиди высокомерно отчитывает мужчину, который пришел на встречу с чиновником без записи.

«Если вас еще не выгнали отсюда, вас приняли, сидите и молчите, пожалуйста. Вы пришли, я вас не приглашал. Вы пришли, я еще не знаю, чего вы хотите. Но не надо командовать мною», — сказал посетителю Константин Шишманиди.

Владимир Владимиров указал членам правительства Ставропольского края на недопустимость подобной формы общения с гражданами и потребовал Константина Шишманиди покинуть зал заседаний.

«Такое поведение — показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своей болью. Это поведение никак не соотносится с тем, что я требую от своей команды. Поэтому вам спасибо, Константин Аристидович! Можете выходить с планерки, вы не будете работать у меня в правительстве!» — заявил губернатор Ставропольского края.

Глава региона попросил присутствующих внимательно отнестись к происходящему и подчеркнул, что будет увольнять тех, кто выгоняет людей.

«Будете выгонять людей — буду выгонять вас!» — заключил Владимир Владимиров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Печорского района на Псковщине ушел с должности после скандального видео.

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