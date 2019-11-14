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  4. Глава Печорского района на Псковщине ушел с должности после скандального видео

Глава Печорского района на Псковщине ушел с должности после скандального видео

, 20:17 | Сергей Зеленский 106

Дмитрий Сопотов принес извинения избирателям и полицейским.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Сопотов

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов в обращении к жителям сообщил о сложении с себя полномочий. На такой шаг чиновник пошел после появления в интернете видео, на котором он оскорбляет полицейского, используя нецензурные слова.

Сопотов принес извинения и своим избирателям, и правоохранителям.

«Обращаюсь к вам, уважаемые жители Печорского района! Я люблю наш район, свою малую родину. Я честно работал, чтобы оправдать доверие своих избирателей. Я искренне сожалею о произошедшем инциденте», — приводит слава бывшего главы Псковское агентство информации.

Сопотов пояснил, что по этическим соображениям считает невозможным продолжать свою работу на этом посту.

«У меня была встреча с губернатором, на которой я проинформировал его о своем решении», — добавил он и еще раз извинился.

Как ранее Дмитрий Сопотов рассказал 5-tv.ru, инцидент имел место быть еще весной этого года. Происходящее на записи мужчина назвал «нелицеприятной для него беседой» и подчеркнул, что принес свои извинения полицейскому на следующий же день.

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