Американские ученые выяснили, кто рискует внезапно умереть в раннем возрасте

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 1 104

Ежегодно около 220 тысяч человек в мире умирают от внезапной остановки сердца.

Американские ученые выяснили, кто рискует внезапно умереть в раннем возрасте

Фото: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Американские ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского Университета продолжают заниматься изучением проблемы внезапных смертей среди здоровых людей. По данным исследования, опубликованном MedicalXpress, ежегодно около 220 тысяч человек в мире умирают от остановки сердца.

По словам ученых, умершие не страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а разгадка проблемы кроется в ДНК. Клинические генетики установили, что из 600 случаев внезапной кончины лишь 15 можно отнести к вирулентным вариантам. Патогенный ген нашли у 41 из 4000 опрошенных среднего возраста.

«Открытие указывает на то, что генетическое тестирование может обеспечить способ идентификации лиц с высоким риском внезапной смерти», — утверждает доктор медицинских наук и кардиолог Амит Хера.

К программе исследователей подключились некоторые американские больницы. Цель их работы — выяснить как генетические факторы влияют на риск возникновения заболевания. На основе наблюдений ученые проведут исследования пациентов. Завершающим этапом станет разработка индивидуальных профилактических программ для пациентов, находящихся в «зоне риска».

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