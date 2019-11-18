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Хакеры взламывали телефоны с помощью приложения WhatsApp

, 18:36 | Алиса Старжевская 25

Вредоносный файл в формате MP4 позволял злоумышленникам похищать данные из телефонов пользователей.

Фото: www.globallookpress.com © Andre M. Chang

Сотрудники Facebook устранили уязвимость в сервисе WhatsApp. Злоумышленники взламывали устройства и похищали данные пользователей, пишут на сайте компании.

Пользователи мессенджера ничего не подозревали, когда им в чат приходило сообщение с незнакомым вложением. Киберпреступники могли установить шпионскую программу или бэкдор на гаджет жертвы, используя брешь CVE-2019-11931. Она приводила к проблемам с переполнением буфера.

Подобную уязвимость пользователи мессенджера уже замечали в мае этого года. На мобильный телефон пользователя поступал звонок, после которого данные о вызове стирались. Пока абонент пытался определить личность звонившего, взломщики устанавливали на телефон шпионские утилиты. Одной из таких является программа Pegasus — она позволяла вести за пользователями фото- и видеосъемку без их ведома.

Ранее 5-tv.ru писал, что хакер за 20 минут взломал сеть «Сапсана» и получил данные о пассажирах.

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