«Попейте воды!»: Шепелев прокомментировал реакцию Кудрявцевой на его шутку

Телеведущий Дмитрий Шепелев записал видеообращение, в котором прокомментировал неоднозначную реакцию коллеги по цеху Леры Кудрявцевой на свою шутку об отношениях с женщинами ради прикрытия нетрадиционной ориентации.

Ведущий признался, что любит троллить самые «зашкварные» сообщения пользователей и недоумевает от того, что «некоторые» принимают все на свой счет.

«Мне очень жаль и мне непонятно, почему некоторые по необъяснимым для меня причинам принимают это на свой счет, обижаются, хамят в ответ. Слушайте, мне кажется, что чувство юмора и самоиронии никто не отменял. Если с этим проблема — мне очень жаль! Попейте воды!» — прокомментировал Дмитрий Шепелев.

Большинство пользователей и на этот раз поддержали телеведущего, отметив его самообладание и интеллигентность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Миро отчитала Кудрявцеву, возмутившуюся шуткой Шепелева. Блогер предположила, что ироничный комментарий телеведущего был вполне обоснован. Она считает, что звезда покрывала Сергея Лазарева, который якобы обладает нетрадиционной ориентацией.