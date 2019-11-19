Квартиру покойного солиста «Иванушек» собираются продать вместе с вдовой

Наследник скончавшегося два с половиной года назад солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева готов продать доставшуюся ему квартиру вместе с гражданской супругой Яковлева. Об этом в интервью KP.RU рассказала адвокат Романа Радова Екатерина Рубашкина.

Как сообщалось ранее, в конце лета суд отказал Александре Куцевол, называющей себя вдовой музыканта, в доле на наследство, но у нее еще есть время подать апелляцию. Яковлев не оставил ей ничего, завещав все свое имущество другу Роману Радову и племяннице Татьяне.

Александра Куцевол продолжает жить в апартаментах на Дербеневской набережной в Москве стоимостью более 20 миллионов рублей и покидать их не собирается.

«Я даже по доброй воле предложил ей свою московскую квартиру, знаю же, что за столько лет в столице собственный угол у Саши так и не появился. Но она отказалась, ей нужна недвижимость именно на Дербеневской набережной», — рассказал изданию Радов.

Его адвокат Екатерина Рубашкина считает, что до нового года судебная тяжба завершится. Тогда, по словам юриста, выселять Куцевол придут уже судебные приставы, а жить в этой квартире Радов вряд ли будет.

«Он человек ранимый, и вряд ли после всего случившегося сможет там находиться. Возможно, это жилье придется продать. По закону, мы можем это сделать хоть сейчас, даже несмотря на то, что Александра занимает жилплощадь. Никаких проблем, просто покупателю придется пару раз явиться в суд, чтобы закончить начатое нами дело. Поверьте, это не самая большая сложность», — заявила Рубашкина.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в попытке оспорить завещание Александра Куцевол требовала, чтобы суд признал Олега Яковлева невменяемым.