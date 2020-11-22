День Матроны Московской: Что можно и нельзя делать 22 ноября

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Карина Бернтгольц
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В этот день православные христиане чтят память святой, которая обладала даром исцелять людей и предсказывать будущее.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Wikimedia / A.Savin, matrona.3dn.ru, www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Православные христиане 22 ноября чтят память Матроны Московской. Именно в этот день святая появилась на свет в 1881 году.

История праздника

Блаженная Матрона родилась в простой крестьянской семье. Святая от рождения была слепа. Согласно житию, ее родители сначала хотели оставить больную дочь в детском приюте, однако передумали. Причиной стал необыкновенный сон, который приснился родительнице Матроны. Ей привиделось, будто бы чрезвычайно красивая белая птица села ей на грудь. Оказалось, что она слепая.

Приняв сон за знамение, богобоязненная женщина отказалась отдавать ребенка в приют и занялась воспитанием девочки.

Уже в восемь лет у Матроны открылся божественный дар. Девушка могла исцелять людей и предсказывать будущее. К ней съезжались жители из разных уголков страны, для того чтобы оправиться от тяжелых недугов и услышать ценный совет. Святая была очень верующей и наставляла всех на пусть истинный.

В возрасте 17 лет у Матроны отнялись ноги. Святая скончалась в 70 лет, а спустя примерно 50 лет была канонизирована церковью. Блаженная похоронена на Даниловском кладбище. До сих пор верующие приходят к ней на могилу за советом и с жалобами на судьбу. Многие рассказывают, что после разговоров с Матроной Московской жизнь налаживается.

Что можно делать 22 ноября

22 ноября верующие ходят в церковь и преклоняются перед мощами святой Матроны. Отмечается, что В Покровском ставропигиальном женском монастыре доступ к мощам будет открыт всю ночь с 21 на 22 ноября.

В день памяти Матроны Московской нужно попросить прощения у родных и близких и забыть старые обиды. Рекомендуется уладить все конфликты и поговорить с теми, с кем возникли разногласия.

Издревле было принято на праздник давать подаяния нищим, угощать их и раздавать свои вещи. Накануне хозяйки перебирали шкаф и выбирали лишнюю одежду, которую впоследствии преподносили нуждающимся.

Что нельзя делать 22 ноября

22 ноября категорически запрещается ругаться, ссориться и обижаться. Желательно все недоразумения разрешить мирным путем и не поддаваться гневу и истерикам.

Также в день святой Матроны нельзя предаваться соблазнам и перепадам настроения. Постарайтесь чаще благодарить других, вместо того, чтобы срывать злость на них.

22 ноября именины отмечают Александр, Ефим, Антон, Константин, Илья, Иван и Семен, Артамон, Мавр, Неофит, Порфирий, а также Наркисса и Матрона.

Кроме того, 22 ноября лучше отказаться от путешествий и принятия важных решений. Такого рода дела лучше отложить.

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