Автору «Беловежской пущи», «Надежды» и «Как молоды мы были» исполнился 91 год

Владимир Путин поздравил с днем рождения Николая Добронравова. Известному советскому и российскому поэту сегодня исполнился 91 год. В телеграмме, текст которой опубликован на официальном сайте Кремля, президент РФ отметил, что в поэтических строках Добронравова нашли отражение «яркие, незабываемые страницы истории нашей страны», трудовые свершения и подвиги современников.

«Положенные на прекрасную музыку Александры Николаевны Пахмутовой, других композиторов, они рождают в сердцах людей самые светлые чувства — веру в высокое предназначение человека, в бескорыстную дружбу и любовь, гордость за Родину», — говорится в телеграмме.

Путин пожелал успехов, здоровья и благополучия поэту и его супруге — композитору Александре Пахмутовой.

Николай Добронравов — автор текстов таких известных песен, как «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Надежда», «Трус не играет в хоккей», а также знаменитой прощальной песни Олимпиады-80 «До свидания, Москва!» и многих других. Музыку на его стихи, помимо Пахмутовой, писали Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Евгений Мартынов, Муслим Магомаев и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации Николая Добронравова в марте этого года.