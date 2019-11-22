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  4. ФСБ задержала девятерых исламистов из «Хизб ут-Тахрир»*

ФСБ задержала девятерых исламистов из «Хизб ут-Тахрир»*

, 12:02 | Алиса Маркова 434

В Москве, Татарстане и Тюменской области, были задержаны исламисты, которые готовили почву для свержения власти и создания «халифата».

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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин, ФСБ России

Сотрудники ФСБ совместно с подразделениями МВД и представителями Росгвардии в рамках проведенной спецоперации на территории Москвы, Республики Татарстан и Тюменской области задержали двух главарей и семерых участников международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Было установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, которая основывалась на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

Более того, они проводили работу по формированию в регионах страны сетевых закрытых структур МТО, решали финансовые вопросы по обеспечению противоправной деятельности. Конспирируясь в ходе собраний они распространяли среди людей террористическую идеологию, вербовали в свои ряды местных мусульман.

При задержании по местам жительства преступников было найдено и изъято большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средств связи, электронных носителей информации. Следственными подразделениями органов безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

* — запрещенная на территории РФ организация

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