«Я знаю как было Бетховену»: Фадеев снял фильм о своей глухоте

Лишившийся несколько лет назад слуха продюсер Максим Фадеев снял документальный фильм о своей глухоте. Премьера картины «Я вас не слышу» состоялась на YouTube.

Продюсер Максим Фадеев признался, что с 38 лет страдал проблемами со слухом из-за профессиональной травмы. Но однажды наступила полная тишина. Артист думал, что больше не сможет писать песни и музыку. Но желание творить преодолело все препятствия — именно тогда родился один из главных хитов группы SEREBRO «Дыши».

«У меня была сильная слуховая травма, и я оглох полностью. Отключился нерв. Лишившись слуха, я понял, что я лишился жизни», — говорит Фадеев.

После травмы артист надолго ушел со сцены. Но перед смертью отец Фадеева попросил его, чтобы тот все равно вернулся к пению. Слух музыканту помог вернуть китайский доктор, лечивший Бориса Ельцина.

«Когда он провел первую экзекуцию иголочками, у меня аж пальцы заворачивались от боли. И я уже ни во что не верил, потому что, что только не делали, ничего не помогало. Но вдруг, еду я в машине, и у меня какой-то свист в ушах появился. Я просто офигел», — делится воспоминаниями продюсер.

Сейчас Максим слышит, но в студии и на концертах вынужден работать в берушах. Себя он называет единственным человеком на планете, который поет глухим.

«Теперь я понимаю, как себя чувствовал Бетховен», — признается артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Фадеев показал фото юной Глюкозы.