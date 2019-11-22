  1. Пятый канал
  4. Путин наградил Орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана Алиеву

Путин наградил Орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана Алиеву

, 20:10 | Сергей Зеленский Видео 102

Президент РФ отметил ее вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин вручил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой Орден Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Алиева находится с официальным визитом в России. Церемония вручения государственной награды прошла в резиденции в Ново-Огарево.

«Я хочу обратить ваше внимание, что это сознательное решение. Не просто потому, что вы приехали, и вы являетесь одним из высших должностных лиц Азербайджана. Нет, это связано с вашей работой, с вашей деятельностью, поддержанием межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся, и мы это очень высоко ценим», — сказал президент России.

По словам Путина, само название ордена характеризует то, что для укрепления российско-азербайджанских связей делает Алиева. Он поблагодарил руководство Азербайджана за популяризацию в республике русского языка и добавил, что рассчитывает встретиться со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым 20 декабря в Петербурге.

В свою очередь Алиева отметила, что считает большой честью, что Путин назвал ее настоящим другом России.

Ранее сегодня Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле.

Читайте также

Путин назначил нового посла в Великобритании — Андрея Келина

Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Последние новости

1:58
«Не стесняйтесь!»: Савельева устроила «грязные» танцы на свадьбе дочери мужа
1:42
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве ликвидирован
1:26
«Устали от гастролеров»: Пушков прокомментировал слова директора Ротару о травле
1:00
Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым
0:46
Футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе в Дубае
0:26
Звездный диетолог нашла общую причину смерти Началовой, Гундаревой и Гурченко

Сейчас читают

«Нормальный человек бы развелся»: Лена Миро о браке Брежневой и Меладзе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]