Путин наградил Орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана Алиеву

Президент РФ Владимир Путин вручил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой Орден Дружбы за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Алиева находится с официальным визитом в России. Церемония вручения государственной награды прошла в резиденции в Ново-Огарево.

«Я хочу обратить ваше внимание, что это сознательное решение. Не просто потому, что вы приехали, и вы являетесь одним из высших должностных лиц Азербайджана. Нет, это связано с вашей работой, с вашей деятельностью, поддержанием межгосударственных связей на том высоком уровне, на котором они сегодня находятся, и мы это очень высоко ценим», — сказал президент России.

По словам Путина, само название ордена характеризует то, что для укрепления российско-азербайджанских связей делает Алиева. Он поблагодарил руководство Азербайджана за популяризацию в республике русского языка и добавил, что рассчитывает встретиться со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым 20 декабря в Петербурге.

В свою очередь Алиева отметила, что считает большой честью, что Путин назвал ее настоящим другом России.

Ранее сегодня Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле.