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  4. Концентрация нефтепродуктов в районе бедствия танкера Delfi превышена в 90 раз

Концентрация нефтепродуктов в районе бедствия танкера Delfi превышена в 90 раз

, 13:03 | Светлана Александрова Видео 153

Судно, шедшее под Молдавским флагом из-за шторма село на мель возле Одессы в ночь на 22 ноября. Это привело к загрязнению Черного моря нефтепродуктами.

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Фото, видео: YouTube @Пушкинская net

Экологическая ситуация в Одесском заливе в районе аварии танкера Delfi катастрофическая — концентрация нефтепродуктов в воде в районе пляжа «Дельфин» превышает норму в 90 раз. Об этом сообщил одесскому интернет-изданию «Думская» замначальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков, пишет «Экономика сегодня».

Предыдущий анализ проб воды, взятых несколько часов назад, показывал 53-кратное превышение нормы по содержанию нефтепродуктов. Специалисты продолжают следить за изменением экологической обстановки.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, построенный в 1977 году танкер Delfi, шедший под молдавским флагом, из-за шторма сел на мель в Одесском заливе Черного моря в ночь на 22 ноября. Судно было пришвартовано в порту «Южный», но его сорвало с якоря ветром и отнесло в сторону Одессы. Экипаж танкера эвакуирован.

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