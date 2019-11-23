Концентрация нефтепродуктов в районе бедствия танкера Delfi превышена в 90 раз

Экологическая ситуация в Одесском заливе в районе аварии танкера Delfi катастрофическая — концентрация нефтепродуктов в воде в районе пляжа «Дельфин» превышает норму в 90 раз. Об этом сообщил одесскому интернет-изданию «Думская» замначальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков, пишет «Экономика сегодня».

Предыдущий анализ проб воды, взятых несколько часов назад, показывал 53-кратное превышение нормы по содержанию нефтепродуктов. Специалисты продолжают следить за изменением экологической обстановки.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, построенный в 1977 году танкер Delfi, шедший под молдавским флагом, из-за шторма сел на мель в Одесском заливе Черного моря в ночь на 22 ноября. Судно было пришвартовано в порту «Южный», но его сорвало с якоря ветром и отнесло в сторону Одессы. Экипаж танкера эвакуирован.