Путин поручил обеспечить более устойчивый и качественный рост экономики в России

Российским властям в течение трех ближайших лет необходимо приложить все усилия для того, чтобы обеспечить более устойчивый, качественный и динамичный экономический рост. Эту задачу на инвестиционном форуме «Россия зовет» озвучил Владимир Путин.

Интерес к этому мероприятию растет с каждым годом — наша экономика становится все более инвестиционно привлекательной. Нынешний форум уже 11-й по счету. У нас в гостях снова крупнейшие инвесторы и бизнесмены со всего мира. Первый и главный вывод — несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика. У нас резко сократилась безработица — нынешний показатель, чуть больше четырех процентов, самый низкий в истории страны. Снижается инфляция, открывается новые возможности для наращивания темпов роста экономики.

«В этом году основной индекс Московской биржи обновил исторический максимум. Капитализация российского рынка акций превысила 48 триллионов рублей, или 45 процентов ВВП. Это больше, чем на развитых рынках и в крупных экономиках. У меня нет данных сейчас по Японии, но это значительно выше, чем в США, в Китае, в Германии, в Великобритании или, скажем, в Индии», — заявил в ходе форума президент России Владимир Путин.

И вот теперь важно, чтобы интерес к финансовым активам перерос в инвестиции в реальные активы — это и создание новых предприятий, и новые рабочие места, и освоение перспективных рыночных ниш. Кстати, хотите парадокс. За пять лет санкций доля американских инвестиций в российскую экономику не уменьшилась, а увеличилась.

Можно сколько угодно выяснять отношения в политической плоскости, но бизнес не обманешь. Предприниматели США видят, что экономика России растет, а запреты и ограничения не работают. Вообще экономике на этой неделе президент уделил особое внимание. В пятницу он провел специальное совещание. Речь шла о том, как обеспечить устойчивость и динамичность экономического роста.

«Государственная Дума приняла федеральный бюджет на 2020–2022 годы, а также бюджеты трех государственных внебюджетных фондов. Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным, за счет этого добиться увеличения доходов граждан», — добавил президент.

Сейчас на этой позитивной волне надо повысить производительность труда. Тут в помощь современные передовые технологии. Мы уже давно совершили прорыв в «оборонке». То же самое должно произойти и в гражданском секторе — от сельского хозяйства до сферы услуг. И надо методично увеличивать не сырьевой экспорт. Нефть — это, конечно, хорошо, но сильная экономика держится на разных составляющих.