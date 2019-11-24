Закон о вине: будущее российского виноделия

На этой неделе произошли поистине революционные события в такой важнейшей сфере нашего сельского хозяйства как виноделие. Во вторник Государственная Дума в первом чтении приняла жизненно необходимый законопроект о виноградарстве и виноделии.

А уже в пятницу в Москве прошел профессиональный конкурс вин и спиртных напитков. Его проводит международная организация виноделия и виноградарства. В наши дни она объединяет специалистов отрасли из 47-ми стран мира. Награду этой организации называют «Оскаром виноделия».

Экспертам представили 340 образцов вин и крепких напитков из 17-ти государств. Гран-при получил завод шампанских вин «Новый свет» — за шампанское брют «Новый свет. Парадизио».

Предваряла церемонию научная конференция, на которой говорили о том, какое будущее ждет отечественное виноделие. Там же было принято решение назвать Союз виноделов России в честь князя Льва Голицына, который всю жизнь посвятил русскому вину и поднял его на недосягаемую высоту.

Сейчас Россия по производству вина занимает восьмое место в мире, а по потреблению седьмое. В среднем мы выпиваем в год чуть больше десяти литров. В той же Франции в пять раз больше.

А ведь чем больше пьют вина, тем меньше налегают на крепкие напитки. А это уже борьба с алкоголизмом и здоровье нации. Новый закон, который рассматривают в нижней палате, по сути станет базовым для всей отрасли. Ведь практически с нуля формируется правовое регулирование всей сферы. Не случайно он был внесен депутатами всех фракций Госдумы.

И сейчас для виноградарства создаются все необходимые условия. Прежде всего формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования к сырью и материалам, а также предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок. И специалисты очень надеются, что долгожданный закон будет принят парламентом до конца этого года.

«Это рабочие места, это здоровье людей и это вклад в экономику. Давайте это делать. Быстрого результата не будет. Это не тот проект, который можно реализовать за две недели. Вино делать сложнее и дольше, чем водку, но это и здоровее. Виноград начинает плодоносить на пятый год. Это проект вдолгую. Но чем раньше начнем, тем быстрее достигнем нашей мечты», — считает председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

Еще одна важнейшая деталь. В новом документе даны определения 80-ти основным понятиям в сфере. От того, что такое «вино», до того, что такое «виноградник». Вдумайтесь, 80 понятий! Это говорит о том, что создатели законопроекта подошли к нему фундаментально. Также для защиты потребителей от некачественной продукции и подделок вводятся нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной и контрафактной.

Устанавливается запрет на производство и оборот такой продукции. К тому же закрепляются технологические правила производства, требования к сырью, материалам и даже этикетке. На ней все должно быть написано конкретно, ясно и понятно, чтобы не вводить покупателя в заблуждение. К тому же в проекте четко фиксируется, что «вино России» должно быть на сто процентов произведено из винограда, выращенного на территории нашей страны. Инициатива должна создать условия для развития отрасли, производства качественной продукции и защиты населения от подделок.

«Идея государственной политики, которая поддержана президентом и, надеюсь, будет поддержана сейчас Государственной Думой, стоит в том, чтобы поставить Россию на мировую винную карту, как полноценную винную провинцию. У нас есть все возможности для того, чтобы пить нормальное вино и угощать им всю планету», — добавляет Киселев.

Страна до сих пор переживает последствия «сухого закона», когда виноградники в Крыму и Краснодарском крае просто вырубали. И сейчас российского винограда хватает в лучшем случае на производство 20-ти процентов нашего, родного вина. Сейчас в стране 95 тысяч гектаров виноградников.

Для мощного рывка вперед эту цифру надо удвоить, а лучше утроить. Иногда доходит до того, что производители увозят наши саженцы в Испанию или на Балканы и там выращивают российский виноград. Это просто в голове не укладывается. С принятием нового закона все это уйдет в прошлое. Второе, ключевое чтение законопроекта, запланировано на 18 декабря.