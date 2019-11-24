Видео: Микрорайон затопило в Челябинске из-за коммунальной аварии

Микрорайон «Академ Riverside» затопило в Челябинске из-за коммунальной аварии. Пользователи соцсетей выкладывают в интернете видео с последствиями происшествия.

ЧП произошло вечером 23 ноября. Очевидцы сообщали, что видели бьющий из-под земли фонтан и стоящую рядом с ним бригаду рабочих.

«Сейчас около этого дома большое число машин стоит в воде. И когда ночью опустится температура, они однозначно окажутся в ледяных тисках», — цитирует местное издание 74.ru одного из них.

ЧП привело и к другим последствиям: в 13 жилых домах отключили подачу воды. Это коснулось тысяч квартир. В управляющей компании, ответственной за участок, призвали людей не паниковать. Через час подачу воды возобновили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тысячи жителей Новосибирска, Барнаула и Челябинска остались без отопления и горячей воды из-за аварий на теплосетях.