Гороскоп на 25 ноября: Луна в Скорпионе добавит беспокойства всем без исключения

Когда вы достигнете дна, единственный путь — наверх. Теперь, не плача слишком о потерянном, соберитесь. Вы вступаете в один из наиболее творчески удовлетворяющих этапов своей жизни. Подумайте о семенах, которые вы хотите посадить сейчас, чтобы пожинать плоды потом. Прощение — это практика, которая поможет вам избавиться от прошлой боли. Приложите сознательное усилие, чтобы простить себя и других вовлеченных.

Космический совет: не думайте о том, как кто-то воспринимает любовь, ваша задача — испытывать ее.

Оглядываясь в будущем на текущий этот этап своей жизни, вы не хотите ни о чем сожалеть. Любите от всего сердца, Близнецы. Вы несете ответственность за то, как вы любите, а не за то, как Вселенная доставляет ваши чувства тем, кого вы любите. Если вы не уверены в будущем определенных отношений, поговорите об этом. Дайте другому шанс сказать вам, если он чувствует то же самое.

Измеряйте успех по тому, как далеко вы продвинулись с тех пор, как вы начали идти по этому пути, и сколько ваших собственных ограничений вам удалось преодолеть. Тельцы, вы — сила, с которой нужно считаться! Сегодняшний день приносит с собой еще один прорыв для вас, как в личном, так и в профессиональном плане. Не уклоняйтесь от внимания. Вы это заслужили.

Найдите минутку, чтобы оглянуться назад. Нет лучшего учителя, чем опыт, Овны! Тщательно оцените ваш следующий ход. Вы слишком умны, чтобы снова совершать те же ошибки. Если есть что-то, в чем вы можете быть уверены — это то, что у вас впереди светлое будущее. Все сводится к тому, чтобы сделать первый шаг.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 ноября, всем знакам зодиака стоит задуматься о том, что они имеют сейчас, и чего желают от жизни в целом.

♌ Лев

Не все идеи претворятся в жизнь прямо сейчас, так что держите дневник под рукой. Вы захотите записать все, что проходит через вас. У вас будет достаточно времени, чтобы разработать план действий, позже. Соблазнение музы, с другой стороны, является пассивным процессом. Позвольте себе получить то, что может предложить Вселенная.

Космический совет: заведите привычку записывать свои творческие идеи, чтобы проработать их позднее.

♍ Дева

Девы, избавьтесь от старых привычек. Прошлому нет места в вашем будущем. Если вы тянули отношения дольше, чем предполагалось, сейчас самое время отпустить. Никто не сказал, что это будет легко. Но вы знаете, что единственный способ освободить место для нового — навести порядок и выкинуть ненужное. Ваши привычки и образ жизни — это еще одна вещь, о которой стоит подумать. Начните с устранения вещей, которые приносят вам больше вреда, чем пользы.

Космический совет: пришло время избавиться от старых привычек и освободить место для чего-то нового.

♎ Весы

«Внутри вас есть страсть, уникальный талант, который придает смысл вашим дням и побуждает вас делиться лучшим из себя до самого конца». Если вы еще не знаете, какой у вас Икигай, как говорит Виктор Франкл, ваша миссия — обнаружить его. Вот вам мудрость нового века, которую вы должны рассмотреть, Весы. Эта фаза вашей жизни требует, чтобы вы взращивали свои многочисленные дары и активно делились своим светом с миром. Помните, ни один вклад не является большим или маленьким. Вы важны и ваша работа тоже.

Космический совет: не стоит думать, что вы ничего не стоите — вам только кажется.

♏ Скорпион

Все, как и должно быть. Сделайте глубокий вдох и поблагодарите жизнь за то, что у вас есть в этот момент — много раз. Это затишье после бури, Скорпионы. Поверьте, худшее позади. Процесс заживления идет полным ходом, так что дальше будет только лучше. Если есть что-то, что вы должны сделать сегодня, так это провести время у природных водоемов. Это обязательно поможет вам настроиться на нужный лад.

Космический совет: проведите время у водоемов.

♐ Стрелец

Не стоит недооценивать силу своего инстинкта. Да, даже когда дело доходит до деловых решений! Помните, что вы руководствуетесь силой, намного большей, чем вы сами. Есть ли у вас новый проект или идея, в которую вы хотите инвестировать? Душа знает, что вам подходит, Стрельцы. Кроме того, помните об умеренности и держитесь подальше от излишеств любого рода. Космический совет: умеренность — ваше все!

♑ Козерог

Держитесь там, Козероги. Неважно, сколько ран в вашей душе — приложите усилия и встаньте после очередного падения. Постарайтесь использовать свою энергию творчески. Это единственный способ трансформировать боль. Опасно пребывать в постели весь день: рискуете позволить себе возвращаться в мыслях к старым трагедиям. Космический совет: найдите в себе силы идти дальше.

♒ Водолей

Дом там, где сердце, Водолеи. Тем более, здесь все люди, которых вы так любите. Если вы считали свои кровные узы само собой разумеющимся, сейчас самое время показать их. Помните, вам не нужна причина, чтобы праздновать — будьте катализатором, который объединяет всех сегодня вечером. Все будут вам благодарны за это.

Космический совет: настало время семейной вечеринки!

♊ Рыбы

Рыбы, вы связаны с космическим потоком изобилия. Независимо от того, как вы относитесь к своему балансу в данный момент, поверьте, что ситуация скоро изменится к лучшему. Что касается получения вознаграждения за вашу работу, спросите, что вы считаете себя достойным. И помните, что вы заслуживаете не меньше, чем лучшего! Чем больше вы сами уважаете свою работу, тем больше уважения вы получите в ответ.

Космический совет: чем больше вы сами уважаете свою работу, тем больше уважения вы получите в ответ.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю 25 ноября по 1 декабря.