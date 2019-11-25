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Иван Милостивый: что категорически нельзя делать после 25 ноября

, 1:06 | Валентин Черников 69

В этот день православные чтут память святого патриарха Александрийского.

Фото: Clutch.ua

Православные христиане 25 ноября чтут память патриарха Александрийского Ивана Милостивого. Иоанн родился в VI веке в семье сановника на Кипре. Рано потерял жену и детей, после чего стал аскетом. Держал строгий пост, постоянно молился и заботился о бедных. В 610 году по решению народа он стал патриархом в Александрии.

Взойдя на престол, Иоанн сосчитал всех нищих в Александрии и раздал им все свое имущество. Каждый день им давали бесплатную еду. Сам патриарх еженедельно раздавал милостыню и принимал нуждающихся, оказывал помощь больным. За свои благодеяния он получил прозвище «Милостивый».

Традиции 25 ноября

На Руси в эти дни заканчивались свадебные недели. Девушкам и юношам, не встретившим суженых, приходилось ждать конца зимы. Следующие браки заключали на Масленицу или на Красную горку.

В некоторых районах Белоруссии на Ивана Милостивого старались дарить подарки, это считалось доброй приметой. Оттого праздник также называли Днем подарков.

Приметы 25 ноября

Суди декабрь по Иоанну;

Снег покрыл землю — весна придет поздно;

Если на Ивана Милостивого идет дождь, в течение семи дней наступит оттепель, а до февраля будет сыро и влажно;

Если снег — зима до Введенья (4 декабря) с места не сдвинется.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 24 ноября — в день Феодора Студита.

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