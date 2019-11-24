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До трех человек возросло число пропавших горняков на шахте «Яреганефти»

, 23:49 | Сергей Зеленский Видео 130

Ранее сообщалось о двух шахтерах, местонахождение которых неизвестно.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Tom Weller; МЧС РФ

В МЧС уточнили данные о горняках в шахте ООО «Яреганефть», с которыми после задымления до сих пор не удалось установить связь, также неизвестно их местонахождение. По словам заместителя начальника Центра управления кризисными ситуациями Управления МЧС по Республике Коми подполковника Валерия Коренева, отсутствует информация о трех шахтерах.

«На момент происшествия в шахте находились 45 человек. В настоящее время 33 человека подняты на свежий воздух. Девять человек остаются в шахте на безопасном расстоянии. С тремя потеряна связь», — сказал он.

Представитель МЧС добавил, что их поиски продолжаются.

«В настоящее время сил и средств достаточно», — отметил Коренев.

Как пишет ТАСС, в пресс-службе ООО «Лукойл-Коми», которому принадлежит шахта, подтвердили, что в настоящее время спасатели работают на месте, устанавливаются причины задымления.

ЧП произошло вечером 24 ноября на глубине около 200 метров. К месту происшествия выехали экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на шахте «Яреганефть» отсутствует связь с двумя горняками.

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