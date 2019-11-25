Родители одной из рижских школ испытали настоящий культурный шок. Узнав по каким книгам учатся их дети. Речь якобы о художественном произведении, но автор строк открыто призывает читателя ненавидеть русскоязычное население страны. Скандальное чтиво включено для изучения в школьную программу старшеклассников.

Подрастающее поколение Латвии, по мнению местного министерства образования, должно усвоить: русские — это «рабы татар».

«Если ты встречаешь русского, то разговаривай с ним так, будто ты стоишь в окне на втором этаже, а он во дворе по колено в грязи и дерьме, потому что настолько велика разница между русским и эстонцем. Будь вежлив и по-ледяному любезен, иногда даже улыбайся. Не давай по морде, а смотри на него свысока и увидишь, как он тебя боится».

Это отрывок из романа Гунарса Яновскиса «Сола». Произведение, в разделе «экзистенциальная литература» рекомендовано к изучению в латвийских школах.

Такие образовательные стандарты возмутили родителей русских учеников из 10-й рижской школы. Они даже к прессе обратились. Но, программу обучения менять никто не собирается.

Местные чиновники образования называют роман чуть ли не золотым фондом литературы и уверяют, эта книга учит латвийских детей патриотизму. Александра Бойцова внимательно вчиталась в строки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о грубом нарушении международного права в Латвии.