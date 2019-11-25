Обнимающаяся с чучелом медведя в Монте-Карло Валерия запутала поклонников

Валерия удивила подписчиков в Instagram своей моложавостью. 51-летняя певица выложила фото из Монте-Карло, на котором обнимает чучело белого медведя.

Стройная фигура, красивые длинные ноги, лицо без признаков морщин и все это в антураже краеведческого музея. Не удивительно, что поклонники пришли в замешательство и решили, будто их любимица выложила архивное фото из 90-х.

Instagram @valeriya

Если взглянуть на настоящие фото Валерии того периода, можно отметить парадоксальную вещь — сегодня артистка выглядит не старше, а порою моложе, чем 25-30 лет назад. В комментариях к снимку фанаты объясняют это тем, что певица ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и обладает хорошими генами.

«Вам здесь не больше 25! Прекрасно, Валерия!»

«Вы возвращаете меня в 90-е»;

«Валерия! Вы, такая классная! Красивая! Здесь прям девочка»;

«Это потому что у вас бесконечно длинные идеальные ноги», — откликнулись пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия возглавила движение по борьбе с домашним насилием.