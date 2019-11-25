Оперу Джузеппе Верди «Аида» впервые покажут в Михайловском театре Петербурга

В Петербурге готовятся к громкой премьере.

Впервые на сцене Михайловского театра покажут покорившую мир «Аиду» Джузеппе Верди. Любовь, страсть, ревность и предательство. На сцене разворачивается не просто театральное действо, а настоящая психологическая драма. «Аида» в постановке Игоря Ушакова перенесет зрителя в древнее царство, где на первый план выходят человеческие взаимоотношения.

Один из шедевров классического оперного искусства, как правило, сопровождают роскошные декорации. Здесь все предельно лаконично и сдержанно.

«Нет пирамид, нет мумий. Это капсула времени. Назовем ее так. Мы ее вытягиваем из-под земли. Показываем, закрываем и закапываем обратно», — рассказывает художник-постановщик Мариус Някрошюс.

Несмотря на свежий, авторский взгляд, легенда, зашифрованная когда-то на папирусе, если и приобрела новую форму, содержание осталось прежним. Премьерный показ состоится 25 ноября.

Ранее 5-tv.ru публиковал пять впечатляющих российских кинопремьер зимы.