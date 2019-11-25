Льдина с 60 рыбаками оторвалась от берега в Ульяновской области

Льдина с рыбаками оторвалась от берега в Милекосском районе Ульяновской области. Инцидент произошел на реке Большой Черемшан в районе населенного пункта Бирляв.

По предварительным данным, ледяная глыба сейчас расположена на расстоянии 30 метров от берега. Как стало известно 5-tv.ru, на ней находится около 60 человек.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации ЧП привлекаются три плавательных средства, в том числе два судна на воздушной подушке (СВП) «Хивус». Всего в спасательной операции задействованы 20 человек и восемь единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оленеводы, а также их собаки, сутки дрейфовавшие на льдине в море на севере Якутии.