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  4. Льдина с 60 рыбаками оторвалась от берега в Ульяновской области

Льдина с 60 рыбаками оторвалась от берега в Ульяновской области

, 12:43 | Карина Бернтгольц 396

По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Фото: www.globallookpress.com /Zamir Usmanov

Льдина с рыбаками оторвалась от берега в Милекосском районе Ульяновской области. Инцидент произошел на реке Большой Черемшан в районе населенного пункта Бирляв.

По предварительным данным, ледяная глыба сейчас расположена на расстоянии 30 метров от берега. Как стало известно 5-tv.ru, на ней находится около 60 человек.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации ЧП привлекаются три плавательных средства, в том числе два судна на воздушной подушке (СВП) «Хивус». Всего в спасательной операции задействованы 20 человек и восемь единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оленеводы, а также их собаки, сутки дрейфовавшие на льдине в море на севере Якутии.

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