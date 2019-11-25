Русофобский роман включен в программу латвийских школ

Родители учеников одной из рижских школ испытали настоящий культурный шок, узнав по каким книгам учатся их дети.

Речь якобы о художественном произведении, но автор строк открыто призывает читателя ненавидеть русскоязычное население страны. Скандальное чтиво включено для изучения в школьную программу старшеклассников.

Местные чиновники образования называют роман чуть ли не золотым фондом литературы и уверяют, эта книга учит латвийских детей патриотизму. Алексей Полторанин подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Григория Лепса объявили персоной нон грата в Латвии.