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  4. Русофобский роман включен в программу латвийских школ

Русофобский роман включен в программу латвийских школ

, 17:43 Эфирная новость 40

Подрастающее поколение Латвии, по мнению местного министерства образования, должно усвоить: русские — это «рабы татар».

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexander Pöschel, 5-tv.ru

Родители учеников одной из рижских школ испытали настоящий культурный шок, узнав по каким книгам учатся их дети.

Речь якобы о художественном произведении, но автор строк открыто призывает читателя ненавидеть русскоязычное население страны. Скандальное чтиво включено для изучения в школьную программу старшеклассников.

Местные чиновники образования называют роман чуть ли не золотым фондом литературы и уверяют, эта книга учит латвийских детей патриотизму. Алексей Полторанин подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Григория Лепса объявили персоной нон грата в Латвии.

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