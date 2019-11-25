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  4. Александр Емельяненко сделал Михаилу Кокляеву подарок перед боем

Александр Емельяненко сделал Михаилу Кокляеву подарок перед боем

, 14:00 | Карина Бернтгольц Видео 308

На пресс-конференции в МИЦ «Известия» спортсмен вручил своему оппоненту конфету. Как выяснилось, боец не первый раз удивляет презентом своего противника.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ, 5-tv.ru

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и тяжеловес Михаил Кокляев накануне своего поединка, который должен состояться 29 ноября, встретились на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

В ходе мероприятия Емельяненко сделал своему оппоненту неожиданный сюрприз: спортсмен подарил ему конфету. По словам пауэрлифтера, это не первый презент, который ему преподносит соперник. Ранее Александр вручил Михаилу протеиновый батончик.

«При подписании контракта Александр подарил мне протеиновый батончик, который положил в сейф для денег, потом я его заморожу и скажу внукам: с этого началась другая жизнь вашего деда», — признался Кокляев.

Поединок Емельяненко и Кокляева пройдет по всем правилам бокса 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Емельяненко готовится к поединку.

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