Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали до 20 января 2020 года

Суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную до 20 января 2020 года. 5-tv.ru публикует видео с судебного заседания.

На суде защита Голосной утверждала, что та уже написала заявление об увольнении. Также защитник замглавы Росалкогольрегулирования заявил, что пивная продукция, которой занималась «Альфа-Групп», не пломбируется.

В связи с этим адвокаты просили суд о снятии обвинений с подзащитной, либо на помещении ее под домашний арест, откуда она якобы не сможет мешать следствию.

Следователь же сообщил, что Ирина Голосная злоупотребила своими полномочиями на 58 миллионов рублей. Сама она не признает вину.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее сотрудники СК РФ и ФСБ провели обыски в управлении Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу (ЦФО). В рамках следственных действий был задержан врио главы данного управления Сергей Пальцев и начальник одного из отделов Борис Астахов.

Ирину Голосную сначала повезли на допрос в СК, а позже задержали. Исполняющего обязанности главы Росалкогольрегулирования поместили под домашний арест.

По неуточненной информации, все это связано с возбужденным на днях уголовным делом по фактам махинаций и злоупотреблений в сфере производства пива.