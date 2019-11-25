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У пассажирки самолета, летящего из Пхукета в Москву, начались роды

, 18:30 | Нюра Незванова 80

Как стало известно 5-tv.ru, лайнер совершил посадку в воздушной гавани.

Фото: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin

У одной из пассажирок рейса, летящего из Пхукета в Москву, начались роды. Лайнер благополучно приземлился в 18.40 в аэропорту «Шереметьево».

О состоянии матери и ребенка пока неизвестно.

Информация уточняется.

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