У пассажирки самолета, летящего из Пхукета в Москву, начались роды

У одной из пассажирок рейса, летящего из Пхукета в Москву, начались роды. Лайнер благополучно приземлился в 18.40 в аэропорту «Шереметьево».
О состоянии матери и ребенка пока неизвестно.
Информация уточняется.
Сегодня, 18:30 | Нюра Незванова Происшествия 80
Как стало известно 5-tv.ru, лайнер совершил посадку в воздушной гавани.
Фото: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin
У одной из пассажирок рейса, летящего из Пхукета в Москву, начались роды. Лайнер благополучно приземлился в 18.40 в аэропорту «Шереметьево».
О состоянии матери и ребенка пока неизвестно.
Информация уточняется.
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