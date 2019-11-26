В Банке России придумали новый механизм для уничтожения «зарплатного рабства»

Банк России может ввести новый механизм для борьбы с так называемым «зарплатным рабством». Он даст работникам возможность без комиссии выводить деньги с зарплатной карты на свой счет в другом банке.

Предложение регулятора содержится в докладе «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке». В нем говорится, что закон дает работнику право выбрать любой банк в качестве зарплатного. Однако на практике сделать это не всегда возможно.

Одним из барьеров является комиссия за перевод средств в другой банк. Второе препятствие — инертность потребителей. Многие соглашаются на предложенный работодателем банк, а не ищут на рынке самые выгодные предложения.

«Такая ситуация вредна для конкуренции, так как снижает стимулы других финансовых организаций давать лучший продукт» — цитирует фрагмент доклада РБК.

Для борьбы с этим ЦБ предложил три метода. Кроме уже названной отмены комиссии за перевод денег с зарплатной карты, речь идет о возможности получения зарплаты через систему быстрых платежей по номеру телефона и обязательном введении нескольких зарплатных банков в госорганах и госкомпаниях.

Закон о борьбе с «зарплатным рабством» был принят в июле этого года. Как сообщал 5-tv.ru, на рассмотрение Госдумы его внесли в марте.