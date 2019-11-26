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Разрушительное землетрясение произошло в Албании, пострадали сотни человек

, 10:25 Эфирная новость 310

Подземные толчки магнитудой 6,4 зафиксированы недалеко от Тираны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /jn1, 5-tv.ru

Мощный удар стихии этой ночью пережила Албания. В районе столицы страны Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Из-за сильных толчков несколько жилых строений сложились словно карточные домики. В результате пострадали сотни человек. Многие до сих пор остаются на улицах.

Люди боятся возвращаться в дома, опасаясь повторения подземных толчков. Сейчас на месте разрушений работают все экстренные службы.

Спасатели разбирают завалы в надежде найти выживших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мощный «подводный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море.

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