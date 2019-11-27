Филиппов день или Куделица. Чего нельзя делать 27 ноября

Память апостола Филиппа чтят православные 27 ноября. Один из 12 учеников Иисуса Христа, который после вознесения Спасителя проповедовал его учение разным народам, он обращал в христианство язычников и совершал чудеса именем Христовым.

Однажды он встретил убитую горем женщину, у которой умер ребенок, и воскресил его. В Греции Филиппа пытались убить приехавшие из Иерусалима книжники, но не смогли сделать это, поскольку внезапно ослепли. Позже большинство из них исцелилось, благодаря молитве апостола, и после этого приняли христианскую веру.

В течение земной жизни апостола много раз прогоняли, побивали камнями и заключали в темницу. В конце концов он принял мученическую смерть в городе Иерополь на территории нынешней Турции. Филиппа вместе с его соратником Варфоломеем распяли вниз головой на кресте и побивали камнями. В этот момент произошло землетрясение. И перепуганные язычники стали просить у апостолов прощения. Варфоломея сняли с креста, а Филиппа не смогли. По преданию, умирая, он молился Богу и просил простить своих мучителей. В народе апостолу Филиппу принято молиться в случае болезни, особенно при проблемах с глазами и укусах змей, а также в скорби и печали.

Что можно делать 27 ноября

В Филиппов день также отмечают заговенье — начало Рождественского поста, который будет продолжаться 40 дней — до Рождества. Поэтому в этот день принято было устраивать щедрые пиры с мясным угощением.

27 ноября играли последние свадьбы — тем, кто не успел обвенчаться, приходилось ждать окончания поста.

Первая неделя Филиппова поста называлась кудельницей — в этот период женщины готовили кудель — волокно конопли или льна — для прядения.

А еще на Филиппов день принято было чествовали домового — нужно выставить ему закуску, чтобы он лучше охранял хозяйство и особенно живность в течение зимы.

Что нельзя делать 27 ноября

Со дня Филиппа также начинается «волчий месяц». Считается, что с этого дня волки собираются в стаи и начинают подбираться поближе к людским жилищам. Поэтому ходить в лес в одиночку после 27 ноября опасно.

В Филиппов день категорически нельзя ссориться, иначе конфликты растянутся на долгое время. Запрещается также сквернословить, чтобы не привлечь неудачи и болезни.

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