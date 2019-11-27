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Филиппов день или Куделица. Чего нельзя делать 27 ноября

, 1:20 | Светлана Александрова 580

Православные чтят память апостола Филиппа — одного из 12 учеников Иисуса Христа. после этого дня начинается пост, который закончится только в Рождество.

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Фото, видео: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV, Andrey Turusov, Yuriy Omelchenko, CHROMORANGE / Bilderbox

Память апостола Филиппа чтят православные 27 ноября. Один из 12 учеников Иисуса Христа, который после вознесения Спасителя проповедовал его учение разным народам, он обращал в христианство язычников и совершал чудеса именем Христовым.

Однажды он встретил убитую горем женщину, у которой умер ребенок, и воскресил его. В Греции Филиппа пытались убить приехавшие из Иерусалима книжники, но не смогли сделать это, поскольку внезапно ослепли. Позже большинство из них исцелилось, благодаря молитве апостола, и после этого приняли христианскую веру.

В течение земной жизни апостола много раз прогоняли, побивали камнями и заключали в темницу. В конце концов он принял мученическую смерть в городе Иерополь на территории нынешней Турции. Филиппа вместе с его соратником Варфоломеем распяли вниз головой на кресте и побивали камнями. В этот момент произошло землетрясение. И перепуганные язычники стали просить у апостолов прощения. Варфоломея сняли с креста, а Филиппа не смогли. По преданию, умирая, он молился Богу и просил простить своих мучителей. В народе апостолу Филиппу принято молиться в случае болезни, особенно при проблемах с глазами и укусах змей, а также в скорби и печали.

Что можно делать 27 ноября

В Филиппов день также отмечают заговенье — начало Рождественского поста, который будет продолжаться 40 дней — до Рождества. Поэтому в этот день принято было устраивать щедрые пиры с мясным угощением.

27 ноября играли последние свадьбы — тем, кто не успел обвенчаться, приходилось ждать окончания поста.

Первая неделя Филиппова поста называлась кудельницей — в этот период женщины готовили кудель — волокно конопли или льна — для прядения.

А еще на Филиппов день принято было чествовали домового — нужно выставить ему закуску, чтобы он лучше охранял хозяйство и особенно живность в течение зимы.

Что нельзя делать 27 ноября

Со дня Филиппа также начинается «волчий месяц». Считается, что с этого дня волки собираются в стаи и начинают подбираться поближе к людским жилищам. Поэтому ходить в лес в одиночку после 27 ноября опасно.

В Филиппов день категорически нельзя ссориться, иначе конфликты растянутся на долгое время. Запрещается также сквернословить, чтобы не привлечь неудачи и болезни.

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