Владивосток официально стал столицей Приморья

Депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли закон об административном центре региона. Теперь Владивосток стал столицей Приморья не только фактически, но и официально.

Закон был принят на внеочередном заседании парламента Приморья 27 ноября — все три чтения прошли в один день. Вступить в силу документ должен с 1 января 2020 года.

Признать Владивосток столицей Приморского края де-юре было необходимо, чтобы город смог получать дополнительное финансирование. Например, на благоустройство, строительство инфраструктуры и проведение различных мероприятий.

На сайте администрации региона говорится, что закон позволит Владивостоку соответствовать уровню как краевой, так и дальневосточной столицы. Главная цель документа: сделать жизнь горожан комфортной, а отдых туристов — интересным.

Как сообщал 5-tv.ru, Владивосток стал столицей Дальнего Востока в прошлом году. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ по инициативе врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко.