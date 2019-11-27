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Владивосток официально стал столицей Приморья

, 10:26 | Игорь Рязов Видео 80

Год назад Владивосток также официально стал столицей Дальневосточного федерального округа (ДФО).

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Andrey Nekrasov, /Leonid Dubeykovskyi, /Elena Chernyshova

Депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли закон об административном центре региона. Теперь Владивосток стал столицей Приморья не только фактически, но и официально.

Закон был принят на внеочередном заседании парламента Приморья 27 ноября — все три чтения прошли в один день. Вступить в силу документ должен с 1 января 2020 года.

Признать Владивосток столицей Приморского края де-юре было необходимо, чтобы город смог получать дополнительное финансирование. Например, на благоустройство, строительство инфраструктуры и проведение различных мероприятий.

На сайте администрации региона говорится, что закон позволит Владивостоку соответствовать уровню как краевой, так и дальневосточной столицы. Главная цель документа: сделать жизнь горожан комфортной, а отдых туристов — интересным.

Как сообщал 5-tv.ru, Владивосток стал столицей Дальнего Востока в прошлом году. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ по инициативе врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

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