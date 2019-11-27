В Apple признали Крым российским

Американская компания Apple полностью устранила претензии Госдумы об отображении территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Пискарев сказал, что все «яблочные» сервисы теперь соответствуют российским законам и Конституции. Ошибка в приложении «Погода» устранена. Так, Apple изменила географические названия Крыма и Севастополя, пишет «Экономика сегодня». Теперь они отображаются как российская территория.

Претензия к Apple появилась у парламентариев в феврале. Тогда они решили разобраться, почему на картах компании крымские города Севастополь и Симферополь указываются как украинская территория.

Представители компании встретились с депутатами, после чего исправили ошибку. Однако в приложении все равно не указывалась государственная принадлежность территории.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как власти республики провели референдум, на котором более 95% граждан поддержали вхождение в состав РФ. Референдум был проведен в соответствии с нормами международного права после вооруженного государственного переворота в Киеве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Apple удалила из своего цифрового магазина сервис аренды жилья в Крыму.