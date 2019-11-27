  1. Пятый канал
  4. В Apple признали Крым российским

В Apple признали Крым российским

, 15:47 | Игорь Рязов 122

Американская компания устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах.

Фото: www.globallookpress.com /Alex Tai, /Anton Gyngazov, /Russian State Duma Photo Service, /Emmanuele Contini, /Jaap Arriens

Американская компания Apple полностью устранила претензии Госдумы об отображении территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах. Об этом сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Пискарев сказал, что все «яблочные» сервисы теперь соответствуют российским законам и Конституции. Ошибка в приложении «Погода» устранена. Так, Apple изменила географические названия Крыма и Севастополя, пишет «Экономика сегодня». Теперь они отображаются как российская территория.

Претензия к Apple появилась у парламентариев в феврале. Тогда они решили разобраться, почему на картах компании крымские города Севастополь и Симферополь указываются как украинская территория.

Представители компании встретились с депутатами, после чего исправили ошибку. Однако в приложении все равно не указывалась государственная принадлежность территории.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как власти республики провели референдум, на котором более 95% граждан поддержали вхождение в состав РФ. Референдум был проведен в соответствии с нормами международного права после вооруженного государственного переворота в Киеве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Apple удалила из своего цифрового магазина сервис аренды жилья в Крыму.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.97
-0.05 70.44
-0.08
ТОП-5 самых неверных партнеров по знаку зодиака

Последние новости

21:56
В каких условиях содержится Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки
21:41
Собчак пришлось оправдываться перед героями своего шоу
21:28
Одесские гинекологи продавали видео осмотра пациенток порносайтам
21:15
Лидер Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой раз
20:58
Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, от чего страдает в Турции
20:47
Что известно об убийцах главы центра «Э» по Ингушетии

Сейчас читают

Сын Сафронова, застрявший в унитазе самолета, подаст в суд на снявшего видео
ТОП-5 самых неверных партнеров по знаку зодиака
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]