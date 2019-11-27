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ТОП-5 самых неверных партнеров по знаку зодиака

, 17:46 | Мия Субботина 4 072

Астрологи рассказали, какие представители знаков зодиака слывут самыми непостоянными в любви.

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox

Зачастую люди изменяют не только в силу своего характера или других обстоятельств, но и потому, что так им начертано звездами. Эксперты-астрологи выясняли, от каких знаков зодиака можно ожидать предательства, пишет портал «Экспресс-Новости».

Больше всего к измене склонны Овны. Представители этих знаков зодиака не видят ничего предосудительного в изменах. Более того, часто они даже не делают попыток скрывать от близких людей свои связи на стороне.

На втором месте оказались Скорпионы. Представители этого знака зодиака склонны к тому, чтобы разнообразить свою семейную однообразную жизнь. И зачастую, вернуть их в лоно семьи бывает очень непросто.

Бронза рейтинга достается Стрельцам. Они могут найти себе любовника, но рано или поздно понимают свою ошибку и возвращаются к избранникам, моля о прощении.

Также среди изменщиков большое количество Тельцов. По сравнению с другими, они реже позволяют себе ходить «налево», однако все равно слывут неверными. Но представители этих знаков зодиака, если и совершили ошибку, то во второй раз не наступят на те же грабли. Если их связь раскроется, то Тельцы обрывают отношения и со своими прежними избранниками, и начинают все с нуля самостоятельно.

Пятерку рейтинга закрывают Весы. Это тот знак зодиака, который прежде чем решится на измену, все хорошенько обдумает. Они не склонны сразу прыгать в «омут с головой», поэтому таким поведением нередко отпугивают от себя потенциальных любовников. Однако Весы не расстраиваются, если поклонник вдруг исчезнет из их жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети.

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ТОП-5 самых неверных партнеров по знаку зодиака

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