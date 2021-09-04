Диетолог рассказала, в каких случаях пить чай вредно и почему

|
Алиса Старжевская
2 038

Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила, что популярный в России напиток может оказать пагубное влияние на здоровье.

Диетолог рассказала, в каких случаях пить чай вредно и почему

Фото: www.globallookpress.com /imagebroker/Harald Theissen

Диетолог Марина Макиша рассказала «АиФ», кому вредно пить чай. Врач утверждает, что тонизирующий напиток в обычном виде, а также с молоком, вреден для тех, кто страдает язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также людям с повышенной кислотностью. У них чай вызывает изжогу и раздражает слизистые пищеварительного тракта. Эффект усиливается, если добавить в напиток лимон или имбирь.

Крепкий чай может вызвать учащенное сердцебиение и сильное выделение желудочного сока. Поэтому его не стоит употреблять тем, кто страдает гипертонической болезнью, атеросклерозом и бессонницей. Также из-за содержащегося в нем кофеина у человека может возникнуть не только головная боль, но и расстройство нервной системы.

Женщины, которые сидят на диете, часто пьют зеленый чай, но это небезопасно, так как частое употребление данного напитка может привести к образованию камней в почках. Происходит это из-за большого содержания оксалатов.

Травяные чаи представляют опасность для аллергиков, а также для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие сладости наименее вредны для организма.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
72.85
-0.34 86.54
0.24
Вам необходим тихий чай с пирогами! Бацзы-совет дня на субботу, 4 сентябр...

Последние новости

10:45
Заявивший о «поражении Путина» Арестович насмешил украинцев
10:29
ТОП-5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
10:13
ТОП-3 мужских знаков зодиака, представители которых с детства озлоблены на мир
9:57
Четыре проверенных средства для избавления от запаха пота
9:41
Диетолог рассказала, в каких случаях пить чай вредно и почему
9:22
Любит постарше? Рассекречена личность новой супруги Андрея Норкина

Сейчас читают

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2021: 1/2 финала, расписание и результаты, 3 сентября
Кардиолог дал рекомендации для страдающих из-за «барической пилы»
Скажите код из СМС: десятки россиян проиграли суд по кредиту на 11 млн
На могилу вдовы Николая Сличенко не пустили ее азербайджанских подруг
Кот в сапогах или Спящая красавица: какой вы персонаж из «Шрека» по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака