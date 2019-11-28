Экс-капитан московского «Спартака» и футболист «Ахмата» Денис Глушаков должен выплатить бывшей жене 42 миллиона рублей по решению суда.

Суд увеличил размер суммы компенсации в пользу Дарьи Глушаковой на десять миллионов рублей. Ранее футболист должен был выплатить бывшей супруге 32 миллиона рублей. Экс-жена спортсмена также просила суд вернуть ей стоматологическую клинику. Однако этого пока не произошло. Возврат медучреждения был одним из главных требований Глушаковой. Она будет обжаловать решение в вышестоящем суде.

Адвокаты Дарьи Глушаковой пояснили, что футболист пытался вывести со счетов 200 миллионов рублей, чтобы не делить финансы с бывшей супругой. Правозащитник Алиса Образцова рассказала о вердикте суда по данному факту.

«Суд признал, что денежные средства, которые были снятые Денисом Борисовичем, были потрачены не в интересах семьи и подлежат разделу. Суд по-прежнему не соглашается с датой фактического распада семьи. Мы настаиваем на том, что дата 3 августа, когда состоялся конфликт, когда он избил Дарью», — заявила правозащитник.

5-tv.ru

Денис Глушаков, по сообщению адвокатов, видится с детьми, но алименты выплачивает не в полном размере. 100 тысяч в месяц — недостаточная сумма для двух детей. Адвокат Сергей Жорин считает, что проблемы со взысканием алиментов связаны с местом работы Глушакова — клубом «Ахмат». Якобы приставы боятся приехать и потребовать что-то в городе Грозном.

Адвокат Сергей Жорин также рассказал о ходе судебного заседания.

«Дамы, защищая Глушакова в суде говорили, что женщина в семье ничего не значит. Мужчины деньги приводят и мужчины деньги выводят. Дарья стала объяснять, что, когда они познакомились он был гол, как сокол», — сказал адвокат Жорин.

Денис и Дарья Глушаковы развелись в 2019 году. Длительное время футболист требовал с супруги огромной компенсации «за распространение несоответствующих действительности сведений, а также за причиненный нарушениями неприкосновенности частной жизни и тайны переписки моральный вред».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Глушаков требует через суд взыскать у экс-супруги 204 миллиона рублей.