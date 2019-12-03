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Соль, песок или химикаты? Как бороться с гололедом — мнения специалистов

, 3:31 Эфирная новость 16

Дорожные и коммунальные службы Петербурга ликвидируют снег, который выпал как по расписанию в первый день зимы.

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк, 5-tv.ru

На улицы Петербурга еще ночью вышли сотни единиц техники и тысячи дворников. Чистили в первую очередь транспортные магистрали, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. И проезжую часть, и тротуары посыпали песко-соляной смесью.

Коммунальным службам разрешили увеличить концентрацию соли в три раза. Но и этого, похоже, недостаточно. В Комитете по благоустройству говорят, что при необходимости снова будут использовать реагенты, растворяющие наледь и снег. Эти новости совершенно не устроили Росприроднадзор. В ведомстве выступили против возвращения химикатов на дороги Петербурга.

А как еще бороться с гололедом? Самые экологичные и самые выгодные способы изучил корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.

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